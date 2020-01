Roma, Villar in partenza. I tifosi dell’Elche lo salutano, lui li ringrazia – FOTO

I rinforzi per la Roma arrivano dalla Spagna. L’acquisto di gennaio a centrocampo sarà Gonzalo Villar, classe 1998, già nazionale under 21. Nelle ultime ore i giallorossi e l’Elche hanno definito l’accordo per il trasferimento. Il Valencia, che poteva riprendere il giocatore, ha preferito lasciarlo andare. Definiti gli ultimi dettagli Villar si imbarcherà su un volo per Roma e comincerà la nuova avventura. Ieri il saluto toccante sui social di un tifoso (“Grazie di tutto, in bocca al lupo alla Roma”) al quale Villar ha risposto con un “grazie”. Il giocatore firmerà un contratto di quattro stagioni. Dopo di lui sarà la volta di Carles Perez, l’esterno che chiuderà la campagna acquisti invernale di Petrachi.