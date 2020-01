Roma-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Smalling spadroneggia, Under imprendibile

Dzeko crea, Pau Lopez disfa. La partita (quasi) perfetta della Roma contro la Lazio si è chiusa con un pari. “Un punto d’oro” hanno spiegato i laziali, che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, autori della miglior prestazione della stagione. Da Santon a Under, passando per Smalling, Spinazzola e Cristante, tutti hanno contribuito in maniera positiva. L’unico, sotto la sufficienza, è inevitabilmente il portiere spagnolo, che paga l’errore sul gol di Acerbi.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 4; Santon 7 (38’ st Kolarov ng), Mancini 6.5, Smalling 7,5, Spinazzola 7; Veretout 6,5 (45’ st Pastore ng), Cristante 6,5; Under 7, Pellegrini 6, Kluivert 6 (36’ st Perotti 5,5); Dzeko 7. All. Fonseca 7

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 4; Santon 6,5 (38’ st Kolarov n.g.), Mancini 7, Smalling 7, Spinazzola 7; Veretout 6,5 (45’ st Pastore n.g.), Cristante 7; Under 7,5, Pellegrini 7, Kluivert 6,5 (36’ st Perotti n.g.); Dzeko 7. All.: Fonseca 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 4; Santon 6,5 (38’ st Kolarov n.g.), Mancini 7, Smalling 7,5, Spinazzola 7; Veretout 6,5 (45’ st Pastore n.g.), Cristante 6.5; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 6,5 (36’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 4; Santon 6,5 (38’ st Kolarov n.g.), Mancini 7, Smalling 6, Spinazzola 6,5; Veretout 6 (45’ st Pastore n.g.), Cristante 6; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 5,5 (36’ st Perotti n.g.); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di S. Agresti)

Pau Lopez 4; Santon 6,5 (38’ st Kolarov n.g.), Mancini 6,5, Smalling 7,5, Spinazzola 7,5; Veretout 6 (45’ st Pastore n.g.), Cristante 6,5; Under 7,5, Pellegrini 7, Kluivert 6,5 (36’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7,5

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di G. D’Ubaldo)

Pau Lopez 4,5; Santon 6,5 (38’ st Kolarov n.g.), Mancini 6,5, Smalling 6,5, Spinazzola 7; Veretout 6,5 (45’ st Pastore n.g.), Cristante 7; Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 6 (36’ st Perotti 6); Dzeko 6,5. All.: Fonseca 7