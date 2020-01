Il tecnico dell’Elche su Villar: “Se lo avessi messo si sarebbe rotto”

Gonzalo Villar è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riporta il quotidiano spagnolo “Informacion”, il tecnico dell’Elche Pacheta ha confermato l’imminente partenza del suo pupillo, svelando anche un retroscena al termine del match vinto con l’Almeira: “Se lo avessi messo si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress portato dalla situazione. La decisione di non farlo giocare è stata mia, non voglio ferirlo”.

Anche Fidel Chaves ha voluto salutare il compagno di squadra: “E’ una perdita importante. E’ un giocatore che non ha limiti, sta facendo cose importanti. Può giocare alla Roma o in qualsiasi altra squadra”. -Queste le parole del centrocampista spagnolo a Radio Marca Elche.