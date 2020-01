Under: “Continuiamo a combattere. Forza Roma” – FOTO

Ad un giorno dal pareggio nel derby, Cengiz Under, tra i migliori in campo nella stracittadina della Capitale per i buoni spunti ed intraprendenza, ha commentato su Instagram la prestazione dei giallorossi: “Continuiamo a combattere fino a quando otteniamo ciò che vogliamo. Forza Roma”. Il turco sarà costretto nei prossimi mesi agli straordinari, visto l’infortunio di Zaniolo, ma la sua condizione fisica sembra ormai ritrovata: l’azione del gol alla Juventus in Coppa Italia e la prestazione di ieri sera sono infatti prove a sostegno della tesi del turco.