Roma, visite mediche per Ibanez: il difensore a Villa Stuart – FOTO – VIDEO

La Roma piazza il suo primo colpo di questo mercato invernale. In attesa dell’esterno alto (a un passo Perez), è arrivato nella capitale dall’Atalanta Roger Ibanez. Il difensore centrale brasiliano, dopo essere sbarcato ieri a Fiumicino accompagnato dai genitori, è arrivato insieme al suo agente questa mattina alle 8.15 a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente il classe 1998 andrà in sede a viale Tolstoj e a Trigoria per la firma sul contratto, le foto e la prima intervista da romanista. La formula del trasferimento è prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni e altri due di bonus.