Roma, dalle mosse di mercato alla ripresa di domani: Fonseca studia il futuro e va in Vaticano

Ultime ore di relax per i giallorossi rimasti a Trigoria. Dopo i due giorni di riposo concessi da Fonseca, domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida di domenica prossima contro il Brescia. Gara che inaugurerà l’ultimo tour de force dell’anno e dal quale passerà anche la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Intanto oggi il tecnico portoghese e Fienga sono stati in Vaticano per la “Giornata Mondiale dei Poveri“. Dopo la messa delle 10, la Santa Sede ha organizzato un pranzo per 1500 bisognosi in Aula Paolo VI: l’iniziativa è stata promossa anche da Roma Cares con il club giallorosso che ha regalato due maglie personalizzate con il logo dell’evento al Papa. Una di queste è stata autografata dal Santo Padre e sarà messa all’asta con l’incasso devoluto in beneficenza.

TRIGORIA – Insomma, un occhio al sociale e uno al campo perché la sosta per le Nazionali è volta quasi al termine e a partire da domani cominceranno a rientrare alcuni giallorossi. Kolarov e Under saranno i primi, con il terzino serbo che ha perso ogni possibilità di accesso diretto a Euro 2020 e rimane agganciato solamente alla speranza del play off di marzo. Martedì sarà la volta degli azzurri, mentre mercoledì di Edin Dzeko e Pau Lopez , mentre per ultimi torneranno Kluivert e Fuzato. Da monitorare, invece, le condizioni di Spinazzola e Mancini. Se il primo non è neanche partito per Coverciano a causa di un affaticamento muscolare, il secondo è tornato è praticamente subito. I carichi di lavoro dell’ultimo mese non lo hanno fatto arrivare al meglio in azzurro e nei prossimi giorni verrà reintegrato gradualmente in gruppo. Discorso diverso per Pellegrini e Mkhitaryan, assenti da due mesi, ma da domani alla loro seconda settimana di lavoro regolare. Con il Brescia saranno convocati, aumentando le possibilità di scelta per Fonseca sulla trequarti.

MERCATO – Altri innesti poi possono arrivare dalla finestra invernale di calciomercato. Petrachi, però, sembrerebbe lavorare di più sul lungo termine. La Roma è a caccia di un vice Dzeko e in questi giorni si è fatto con insistenza il nome di Kean. L’ex Juventus, mai integratosi veramente nell’Everton, pensa a un ritorno in Italia nonostante le ultime indiscrezioni fornite da Radio Radio smentiscano un interesse del club giallorosso per il calciatore e con il quale non sarebbe mai stata imbastita una trattativa. Diametralmente opposta, invece, è la situazione per Smalling. Da Trigoria hanno iniziato a lavorare con il Manchester United per rendere il prestito secco del centrale inglese un’operazione a titolo definitivo. I Red Evils continuano a valutare il giocatore 18 milioni, Petrachi spererebbe in uno sconto, pur consapevole di dover chiudere già nei prossimi mesi per evitare di arrivare a giugno con gli inserimenti di altri club come Inter e Juventus. In uscita restano i nomi di Bruno Peres con un forte interessamento della Salernitana, mentre per Nzonzi, nonostante le prestazioni altalenanti con il Galatasaray, sarebbe stato proposto il rinnovo del prestito in Turchia per un altro anno.