Mercato Roma, pista in Serie B per Bruno Peres: c’è la Salernitana di Ventura e Lotito

Dal mercato di gennaio, in casa Salernitana potrebbero arrivare volti nuovi per il salto di qualità con l’obiettivo promosione sempre più alla portata. Fra i vari rumors, come scrive ‘Tuttosport’, si segnala la pista Bruno Peres: il terzino brasiliano a gennaio rientrerà alla Roma per la fine prestito al San Paolo e nei giorni scorsi si parlava addirittura di una possibile permanenza nella capitale. L’esterno classe ’90 è reduce dalla breve esperienza di 47 giorni al Recife, squadra di Serie B brasiliana. Tra poche settimane, invece, potrebbe approdare in quella italiana: Petrachi starebbe lavorando per piazzare Bruno Peres. Alla Salernitana – club del presidente Claudio Lotito, patron anche della Lazio – ritroverebbe Gian Piero Ventura, che al Torino lo valorizzò facendolo diventare uno dei migliori esterni in Serie A.