Ad aspettare D'Amico, oltre a Gasperini, i manager dei tre giocatori in scadenza: Dybala, Pellegrini e Celik hanno dato la loro disponibilità a restare all'allenatore ma da fine maggio sono stati messi in stand by, essendo uscito di scena il diesse Massara, incaricato inizialmente di prospettare ai rispettivi manager su quali basi la Roma avrebbe proposto loro il rinnovo, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. L'intesa di massima sarebbe stata trovata. Mancano, però, le firme. E un minimo di rischio esiste. Perché sono giocatori che, con il contratto in scadenza, possono trovare estimatori. Il vantaggio della società giallorossa rimane la Champions, competizione che per ora li vincola a continuare l'avventura con Gasperini. È lo stesso motivo che rende difficile il trasferimento di Ndicka al Tottenham: l'ivoriano, puntato anche da Chivu per la difesa dell'Inter, è obiettivo di De Zerbi per la prossima stagione. Il La cifra chiesta della Roma è di 35 milioni.