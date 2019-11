Under e Kolarov i primi a rientrare. Fuzato e Kluivert saranno gli ultimi

In attesa del ritorno di tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (9), Paulo Fonseca ha osservato con attenzione la gara Bosnia-Italia in cui Florenzi ha giocato titolare, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Al suo rientro a Roma previsto per martedì assieme a Zaniolo, Alessandro proverà a mettere in difficoltà il tecnico che ormai lo ha relegato in panchina da 6 partite.Mercoledì prossimo il portoghese riabbraccerà Dzeko uscito sconfitto dal match contro gli Azzurri e Pau Lopez (prima da titolare con la Spagna).

Rientreranno prima a Trigoria Cengiz Under (oggi la sua Turchia sfiderà Andorra) e Kolarov in campo nel pomeriggio per Serbia-Ucraina: primo vero allenamento al Fulvio Bernardini previsto per il 19. Ci sarà da aspettare, invece, per Kluivert che con l’Olanda Under 21 sfiderà l’Inghilterra dopodomani e Fuzato convocato a sorpresa dal ct del Brasile Tite per le amichevoli con Argentina e Corea del Sud: entrambi saranno a Trigoria giovedì 21.