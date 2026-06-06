Da una parte la Turchia, dall'altra la Spagna. Insomma, le insidie arrivano un po' da tutte le parti e riguardano proprio Mason Greenwood, l'obiettivo numero uno della Roma. Già, perché al Fenerbahce ieri Hakan Safi, candidato alla presidenza del club di Istanbul, ha annunciato di avere in mano un accordo con il giocatore inglese, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Mentre a Madrid a mettere gli occhi sull'attaccante inglese è stato direttamente il Cholo, Diego Simeone, l'allenatore dell'Atletico. Ed allora bisogna fare presto, se si vuole ancora sognare lo sbarco in giallorosso di Greenwood. Perché gli avversari sono ricchi e pericolosi, anche se la Roma ha una carta: Gasperini, che garantirebbe al giocatore un calcio molto più offensivo delle rivali. Al Fenerbahce le elezioni andranno in scena proprio in questo weekend e ieri Safi - che sembra però essere il candidato debole - nel presentare la sua candidatura ha lanciato un video con l'immagine di Greenwood che fa 4 con le dita, come gli eventuali anni di contratto che Mason sarebbe pronto a firmare con il club turco. "Greenwood ha accettato la nostra offerta e ora siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino richiesto dal Marsiglia", ha detto lo stesso Safi, che se dovesse vincere sarebbe pronto a chiudere subito l'operazione. Greenwood, tra l'altro, nelle ultime ore ha anche iniziato a seguire Hakan Safi sui social, un indizio non secondario. Ed a convincere il giocatore sarebbe stato un'offerta super a livello d'ingaggio: sembra tra i 6,5 edi 7 milioni di euro, contro i 4,5 che gli aveva invece proposto la Roma.