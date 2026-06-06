Manu Koné è nella lista dei sacrificabili della Roma che entro il 30 giugno dovrà registrare circa 50 milioni di plusvalenze. Il francese - ora impegnato al Mondiale - è tra i giocatori con più valore all'interno della rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono arrivati i primi sondaggi da parte di club della Premier League, mentre l'Inter si è defilata. I nerazzurri la scorsa estate avevano provato a portare il centrocampista a Milano, ma la Roma alzò un muro nonostante l'offerta da circa 45 milioni di euro. Al momento non è una priorità per Chivu che preferisce Jones del Liverpool. L'asse con l'Inter non si scalderà neanche sul fronte Mancini che è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto. con i giallorossi. Non appena verrà ufficializzato il nuovo ds D'Amico partirà ufficialmente il mercato.