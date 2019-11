Alla fiera dei prestiti. Smalling & Co, è già l’ora delle grandi manovre

La fiera dei prestiti in questo scorcio di A ci ha offerto tante storie, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport, a volte sorprendenti ma con un denominatore comune: le scommesse a pochi soldi.

Il bello è che qualcuno ci azzecca. Dejan Kulusevski è l’emblema del successo. Lo svedese ha scelto Parma per una maglia da titolare e ora mezza Europa è in pista per lui. Il club emiliano non ha diritti sul suo cartellino, ma non intende privarsene a gennaio. Intanto l’Atalanta seleziona gli acquirenti con richieste vicine ai 40 milioni di euro. Cifre da capogiro per un diciannovenne che nella scorsa stagione giocava in Primavera. L’Inter è in pressing per bloccarlo subito: vuole anticipare la pericolosa concorrenza. Strana quest’asta per un talento sbocciato solo pochi mesi fa. Perché la Juve non rimane ferma…

All’Inter dovranno essere fatte valutazioni importanti su Alexis Sanchez: in estate tornerà allo United? In ogni caso Marotta ha il tesoretto di Icardi (70 milioni) col Psg e di Perisic (15) con il Bayern. Ma quale sarà il destino del redivivo Nainggolan? Anche Radja è di transito in Sardegna, così il suo futuro è da scrivere. I vertici interisti seguono anche il portiere Radu, destinato a rientrare alla base dopo le positive esperienze nel Genoa.

Anche la Roma ha costruito la sua campagna acquisti estiva su questa formula. Dando per scontate le conferme di Mancini (13 milioni) e di Veretout (16), sono sotto esame le posizioni di Kalinic e dell’infortunato Zappacosta. Al contrario a Trigoria non vedono l’ora di trovare un’intesa con lo United per il convincente Smalling: per lui non ci sono diritti, la trattativa, insomma, è tutta da fare. In un limbo è anche Mkhitaryan, visto che con l’Arsenal non sono stati concordati passi per la prossima stagione e l’armeno (causa infortunio) sinora ha fatto soltanto intravedere il suo talento.