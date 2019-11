Serbia-Ucraina, Kolarov titolare al centro della difesa

Gioca ancora al centro della difesa Aleksandar Kolarov. Il terzino giallorosso scende in campo con la Serbia alle 15 per sfidare l’Ucraina nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Per sperare di ottenere un posto, devono battere la squadra di Shevchenko e sperare in un clamoroso passo falso del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Lussemburgo. Come successo tre giorni fa, il commissario tecnico Tumbakovic lo schiera centrale di difesa accanto a Milenkovic, con Milan Rodic a sinistra.