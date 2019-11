Mercato Roma, prime smentite sulla trattativa Kean

In questi giorni è Moise Kean il nome più chiacchierato in casa Roma. L’attaccante dell’Everton è stato accostato con insistenza ai giallorossi, in cerca di un vice Dzeko, in grado anche di prendere il posto del bosniaco in futuro. Classe 2000, l’ex Juventus non si è ambientato in Premier League e per lui si è parlato della pista Roma. Come rivela Ilario Di Giovambattista su ‘Radio Radio’, però, al momento non esiste alcuna trattativa per Moise Kean, che al ds Petrachi non interessa affatto. Prime smentite, dunque, sul possibile arrivo del giovane attaccante passato in estate dalla Juventus all’Everton per 30 milioni di euro.