Mancini e Spinazzola da gestire

Alla ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio Fonseca sarà chiamato a verificare le condizioni degli ultimi giocatori che hanno accusato degli affaticamenti, con la speranza che fili tutto liscio per i calciatori impegnati con le nazionali. Sia Mancini che Spinazzola – scrive ‘Il Tempo’ – hanno dovuto dare forfait per le partite dell’Italia, ma c’è fiducia sulla possibilità di averli a disposizione con il Brescia. Il difensore centrale è pronto a tornare in gruppo, ma potrebbe continuare a svolgere un lavoro personalizzato per recuperare la migliore condizione fisica dopo i tanti impegni dell’ultimo ciclo e il leggero edema accusato al polpaccio. La situazione del terzino – gli esami non hanno evidenziato lesioni al flessore – è da monitorare giorno per giorno: Fonseca non vuole rischiare e potrebbe mandarlo in campo dal primo minuto soltanto nella decisiva sfida con l’Istanbul. Prosegue poi il recupero di Cristante, Zappacosta e Kalinic, che tra meno di un mese potrà riprendere a correre, ma difficilmente sarà impiegato prima di Natale.