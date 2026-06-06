Nella giornata di ieri Hakan Safi (candidato alla presidenza del club turco) ha annunciato di aver trovato un accordo economico con Mason Greenwood. Non si è fatta attendere la risposta del rivale Aziz Yildrim, queste le sue parole: "Per questi trasferimenti annunciati, dovrebbe mettere sul tavolo altri 200-300 milioni di euro. Serve un budget totale di 500 milioni di euro. Il Fenerbahce non può ha queste possibilità. C'è un limite di spesa imposta dalla Uefa da 60 milioni. I miei nomi? Non mi serve fare annunci per propaganda. Io non vendo sogni, ma racconto la realtà". Greenwood è il sogno della Roma, ma i giallorossi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale né al giocatore né al Marsiglia. L'esterno piace a Gasperini che lo vorrebbe per rinforzare il pacchetto offensivo. Il club francese chiede 50 milioni di euro e non intende per ora concedere sconti. Servirà uno sforzo da parte dei Friedkin per accontentare le richieste del tecnico. Sull'ex Manchester United c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid, la concorrenza per Greenwood non manca.