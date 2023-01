Roma, Auoar è l’alternativa a Frattesi. Piacciono De Paul e Ayoze Pérez

Un’altra incognita nella formazione è Solbakken. Il norvegese ha effettuato ieri i primi allenamento con la squadra e sarà a disposizione di Mourinho già dalla partita di mercoledì. Potrebbe essere utilizzato come trequartista o come esterno destro. Una cosa è certa: l’obiettivo della squadra è quello di vincere e di ritrovare il gol all’Olimpico. In particolare, Abraham, Pellegrini e Zaniolo sono ancora a secco in casa in Serie A. Nicolò non segna dal 2 novembre del 2019. Tammy e Lorenzo dal derby di aprile. Anche il gallo Belotti fa fatica a cantare, per lui 0 gol in campionato e 2 in Europa League, troppo pochi per convincere i giallorossi ad un eventuale rinnovo a fine stagione.