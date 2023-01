Roma, Solbakken si allena e aspetta la convocazione

Anno nuovo, Roma (quasi) vecchia, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La squadra che dopodomani (ore 16.30) scenderà in campo all’Olimpico contro il Bologna, non sarà troppo diversa da quella che ha chiuso la prima parte della stagione, sempre all’Olimpico, lo scorso 13 novembre contro il Torino. Il mercato, infatti, per il momento ha regalato allo Special One solo Solbakken, che ieri ha svolto il primo allenamento con i compagni anche se la sua convocazione non è certa.