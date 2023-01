Dybala in 7 gare diverse ha già colpito il Bologna

Ci sono 4 squadre a cui Dybala ha segnato in 7 partite diverse, un record per lui, in serie A: insieme a Genoa, Milan e Udinese una è proprio il Bologna, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Un rigore nel 2015, un altro tiro dal dischetto (a gennaio) e un tap-in ravvicinatissimo (a maggio) nel 2017, un diagonale di sinistro (a maggio) e un destro in acrobazia (a settembre) nel 2018, un sinistro di prima intenzione nel 2019, infine uno dei suoi classici colpi mancini dal limite dell’area nel 2020.