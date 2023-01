Mou ritrova i 4 tenori: Dybala è quasi pronto

I Fab Four torneranno a emozionare, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Dopo quattro mesi e mezzo Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham sono finalmente tutti contemporaneamente sani e a disposizione di Mourinho. Ora tocca allo Special One trovare la miglior soluzione di gioco per farli rendere al meglio. Il modulo scelto alla ripresa con il Bologna dovrebbe essere il 3-4-2-1, lo stesso adottato a inizio campionato con Salernitana e Cremonese, uniche due squadre contro le quali hanno giocato insieme rispettivamente 68 e 45 minuti (mai in Europa League). Si tratta di soli 113' su 1890 disponibili tra campionato (15 partite) e Coppa (6), solo il 5,98% del totale. Davvero troppo poco se si considerano le aspettative del mercato estivo. Gli infortuni, però, hanno avuto un'incidenza troppo alta che ha scombinato i piani del tecnico. Dalla partita contro la Juventus non c'è stato Zaniolo per una lussazione alla spalla sinistra e per le gare successive hanno sempre giocato Dybala (che continua a mostrare miglioramenti in allenamento), Abraham e Pellegrini. Quando è tornato Nicolò con l'Atalanta , ha alzato bandiera bianca la Joya per un problema muscolare durante il riscaldamento.