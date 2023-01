Dybala trascinatore dei giallorossi

Neanche il tempo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno che la Roma nel primo pomeriggio di ieri è tornata subito in campo per il primo allenamento in vista della ripresa della Serie A, scrive Marcello Paris su Il Tempo. Senza perdere troppo tempo visto che mercoledì si scenderà in campo contro il Bologna (ore 16.30). Un appuntamento che Paulo Dybala ha segnato sul calendario già da diversi giorni. Dybala ha voglia di Roma, come la Roma ha bisogno del suo trascinatore. Il settimo posto in campionato non ammette ulteriori incidenti di percorso se si vuole entrare tra le prime quattro, per tornare in Champions League dopo quattro anni di purgatorio europeo. Per questo Mourinho ha bisogno del miglior Dybala per recuperare il terreno perduto in classifica e ridare una forma sensata ed equilibrata ad una squadra che, a fine novembre, era sembrata troppo brutta per essere vera.