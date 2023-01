Finalmente Solbakken si allena in gruppo. Giocherà come trequartista o esterno

Il norvegese potrebbe giocare anche a tutta fascia. Da segnalare anche il rientro in gruppo di Andrea Belotti

L’incubo è finito. Da ieri, infatti, Ola Solbakken ha iniziato ad allenarsi con la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Un momento atteso quasi 50 giorni, esattamente da quando l’Eliteserien (la massima serie norvegese) ha chiuso la stagione e il Bodo Glimt si è confermato campione. Sbarcato il 30 dicembre nella Capitale, da ieri è diventato ha quindi iniziato a lavorare con il gruppo a disposizione di José Mourinho. Che ha intenzione di utilizzarlo come trequartista alle spalle della punta nel 3-4-2-1 o come esterno destro nel 4-2-3-1. Volendo, il norvegese potrebbe giocare anche a tutta fascia. Da segnalare anche il rientro in gruppo di Andrea Belotti.