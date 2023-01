Mercato Roma, Aouar è l’alternativa a Frattesi: c’è già l’accordo

Il francese classe '98 è la prima alternativa al centrocampista neroverde. Il contratto è in scadenza a giugno ma Pinto lavora per portarlo subito a Trigoria

La Roma continua a valutare diversi profili per regalare a Mourinho un nuovo centrocampista. Come riportato da Radio Radio, i giallorossi avrebbero già l'accordo per portare nella Capitale Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione, è in scadenza a giugno 2023, ma Tiago Pinto lo vorrebbe portare a Trigoria già nel mercato invernale. Il classe '98 è dunque l'alternativa più concreta a Davide Frattesi per il quale c'è ancora distanza con il Sassuolo.