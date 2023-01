Roma-Bologna, le probabili formazioni di Mourinho e Thiago Motta

Mancano solo due giorni al ritorno in campo della Roma che il 4 gennaio ospiterà all'Olimpico il Bologna di Thiago Motta. I giallorossi vogliono ripartire con il piede giusto per continuare la corsa al quarto posto, oggi occupato dalla Lazio con appena 3 punti di vantaggio. Gli spalti saranno ancora una volta gremiti: contro i rossoblù ci sarà un nuovo sold out. I tifosi sperano nei tre punti che in campionato tra le mura amiche mancano dallo scorso ottobre contro il Lecce. Mourinho si affiderà alla solita difesa a tre (Smalling, Mancini, Ibanez) davanti a Rui Patricio. In mezzo Cristante sembra essere in vantaggio su Matic per far coppia con Pellegrini mentre sulle fasce spazio a Celik e Zalewski. Il reparto offensivo invece dovrebbe essere composto da Dybala a supporto della coppia Abraham-Zaniolo. Thiago Motta invece dovrà probabilmente fare a meno di De Silvestri, Barrow, Bonifazi e Zirkzee.