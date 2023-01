Roma-Bologna, arbitra Santoro. Al Var Chiffi

Prima volta in carriera all'Olimpico e con i giallorossi per il fischietto di Messina che ha invece già arbitrato tre volte la formazione rossoblù

Mancano solo due giorni alla ripresa del campionato con la Roma che scenderà in campo il 4 gennaio contro il Bologna. Tramite una nota sul proprio sito, l'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 16esima giornata di campionato. Per la sfida tra giallorosso e rossoblù, è stato scelto Alberto Santoro alla sua nona apparizione in Serie A. Sarà la sua prima direzione in un match della Roma mentre sarà la terza con il Bologna, arbitrato in due pareggi ottenuti contro l'Udinese. Gli assistenti saranno Galletto e Mondin mentre il IV uomo sarà Mercenaro. Al Var scelto Chiffi, che ha avuto diversi battibecchi con Mourinho, mentre l'Avar sarà Longo.