Roma, approvato il peggior bilancio nella storia del club: perdite pari a 219 milioni

La Roma ha approvato il peggior bilancio della sua storia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società giallorossa ha registrato una perdita di 219,3 milioni di euro, circa 15 milioni di passivo in più rispetto alla stagione 2019-20 (-204) e 34 in più rispetto al 20/21 (-185). Nel biennio appena concluso, solo la Juventus ha fatto registrare più perdite della Roma (-239,3 milioni) mentre seguono l'Inter e il Milan rispettivamente in rosso di 140,1 milioni e 66,5 milioni. Il motivo principale della perdita sono i costi della rosa, troppo alti in rapporto al giro d'affari. I ricavi, al netto delle plusvalenze, si aggirano attorno ai 200 milioni, che vengono però quasi interamente riassorbiti dalle spese per il personale di circa 182 milioni (154,9 riservati ai tesserati). Per l’attuale stagione, la Roma punta a coprire debito attraverso l’apporto di risorse dei Friedkin, l’eventuale cessione di giocatori e mediante i premi in Europa League. In totale l'azionista ha investito complessivamente ben 736 milioni. In questo modo, con l'incapacità del club di generare cassa, il rischio è quello che le risorse finanziarie vengano utilizzate per riparare i buchi di bilancio piuttosto che per lo sviluppo e per il mercato.