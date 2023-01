Mourinho, la tentazione del Portogallo c’è: ma lui vuole vincere con la Roma

Scartata l’idea del doppio incarico, inadeguata al calcio moderno se non per brevi transizioni, il tecnico portoghese può essere trattenuto oltre l’estate da una prospettiva più che da un contratto

È naturale che José Mourinho sia tentato dall’incarico di ct del Portogallo, scrive Paolo Condò su La Repubblica. La situazione non era così favorevole dai tempi di Eusebio: abbondanza di talento giovane in ogni reparto, campioni esperti ma ancora nel pieno della carriera, lo strappo ormai compiuto col fuoriclasse anziano e condizionante, e verso il quale Mourinho non ha debiti di riconoscenza. Lui e Ronaldo non si sono mai amati. Jorge Mendes è stato costretto a riunirli per tre anni al Real Madrid perché soltanto così Florentino Perez poteva vincere la guerra santa contro il Barcellona. Mourinho non avrebbe mai preso una nazionale dominata dal carisma di Cristiano. Adesso, è un’altra faccenda.