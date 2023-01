Belotti, gallo poco cedrone: ora ha 5 mesi per ottenere il rinnovo con la Roma

Il ritorno dei 4 tenori, l’arrivo di Solbakken e la luce in fondo al tunnel per Wijnaldum. Mourinho recupera pezzi importanti di un mosaico che deve tornare da Champions. Così come ad agosto, però, manca Andrea Belotti. Il Gallo che fatica a cantare e che è alle prese con un infortunio muscolare procurato dopo il rigore fallito col Torino. Ultimo frame di un 2022 da dimenticare per l’attaccante. Ieri Belotti è tornato parzialmente in gruppo ma non sarà a disposizione dopodomani col Bologna e quasi sicuramente nemmeno a San Siro contro il Milan. Niente tournée in Giappone e solo palestra in Portogallo. Dopo aver saltato la preparazione estiva, quindi, il Gallo ha saltato pure quella invernale durante la sosta per il Mondiale.