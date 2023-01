Roma, mese della verità per Smalling: rinnovo o sarà addio

Il caso di Smalling diventa sempre più spinoso e non fa stare sereno Mourinho. Il centrale è ad un bivio e secondo quanto riportato da Gianluca Lengua su Messaggero.it il mese di gennaio sarà quello della verità. Il contratto dell'inglese scadrà a giugno 2023 e quando arriverà al 50% delle partite giocate in giallorosso in questa stagione potrà avvalersi della clausola di rinnovo automatico. Terminato il mese in corso, ogni giorno sarà buono per capire quale sarà il destino dell'ex Manchester United. L’Inter si è fatta sotto con il procuratore offrendo uno stipendio più alto di quello che percepirebbe utilizzando la clausola, Tiago Pinto, invece, ha rilanciato e gli ha proposto un rinnovo di due anni. Adesso la palla è nelle mani del giocatore.