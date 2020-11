Roma, attesa per Campos. Villar: “Pedro è straordinario”. Sollievo tamponi, tutti negativi

Continua l’avvicinamento della Roma al prossimo match di campionato contro il Parma. Concessa una giornata di riposo oggi a Trigoria per i giocatori, che torneranno in campo domani alle 10.30. Non si ferma Borja Mayoral, che oltre agli allenamenti sul campo, si concede delle sessioni di yoga quotidiano. L’attaccante si è affidato ad un professionista del settore, Ernesto Cornejo Sánchez: “Il mio obiettivo con il giocatore è migliorare le sue prestazioni e subire meno infortuni“, queste le sue parole a Forzaroma.info.

Il connazionale Villar ha avuto modo di parlare della sua esperienza a Roma e dell’impatto con il calcio italiano: “Stiamo portando la Roma nelle posizioni in cui deve essere, ma non possiamo accontentarci. Fonseca mi ha impressionato positivamente“. Il tecnico giallorosso può tirare un sospiro di sollievo: ieri infatti tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo.

Il portoghese punta così a recuperare gli indisponibili Carles Perez, Spinazzola, Calafiori e Diawara che hanno svolto oggi lavoro personalizzato.

La Roma pensa al ritorno di El Shaarawy. Emerson Palmieri: “Tornerei in Serie A”

Servirà l’apporto di tutta la rosa per il prossimo tour de force che attende i giallorossi e che avrà fine solo con la sosta natalizia. A quel punto sarà già tempo di calciomercato, e Fonseca spera in qualche innesto che possa regalargli quell’abbondanza di cui tanto ha bisogno in una stagione così ricca di impegni. Il primo rinforzo potrebbe essere El Shaarawy, ad un passo dal ritorno in giallorosso già nell’ultima sessione di mercato. La società sembra già avere trovato un accordo con lo Shangai Shenhua per il prestito del ‘Faraone’, che ha già avuto qualche contatto telefonico con Fonseca. Un’operazione facilitata dal tesoretto che può arrivare dalle cessioni dei giocatori in prestito come Florenzi, Under, Kluivert. Meno chance di andare all’incasso con i giovani Coric, Bianda e Fuzato. Apre ad un ritorno in Serie A anche Emerson Palmieri, che dal ritiro della Nazionale dimostra di non avere mai dimenticato Roma: “Ho un grandissimo affetto per i giallorossi, tornerei in Serie A”.

Come lui Paulo Sergio, vecchia conoscenza giallorossa, che ha ricordato i suoi anni nella capitale sul suo profilo Instagram, postando una foto con Totti e Balbo: “Questa Roma era forte”.

Friedkin sceglie Campos, Boniek si propone

Spostandoci ai piani alti, i Friedkin, ingaggiato Scalera, sono ancora alle prese con i colloqui per formare il nuovo organigramma dirigenziale. Per colmare il vuoto generato dall’addio di Petrachi (programmata il 26 novembre la nuova udienza per il caso del licenziamento dell’ex ds), la Roma ha individuato il suo candidato: dovrebbe essere Luis Campos il prossimo direttore sportivo, con annuncio ufficiale che arriverà solo quando avrà sciolto il suo legame con il Lille. Per un posto in società si candida anche Zibì Boniek: “Roma, mi piaci. Se chiami arrivo. Tornerò ad abitare in città, ma per ora resto un semplice tifoso”.

L’antitrust bracca la Roma e mezza Serie A, interviene anche la Codacons

Mentre i Friedkin preparano un ulteriore aumento di capitale da 210 milioni di euro, per la società giallorossa giungono nuove grane dall’Agcm. L’Antitrust ha così concluso i procedimenti istruttori avviati verso nove squadre di Serie A, tra cui la Roma, che non avrebbero riconosciuto ai consumatori il diritto al rimborso di biglietti e abbonamenti per le partite giocate a porte chiuse. In seguito al caso, la Codacons ha annunciato di voler lanciare una class action e intraprendere azioni legali nei confronti del club di Trigoria.

Slitta invece l’udienza per lo Stadio della Roma sul caso Parnasi, dopo il riscontro della positività al coronavirus di uno degli imputati.

Francesco Minni