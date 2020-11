Il ds è stato scelto: sarà Campos

Il puzzle societario piano piano prende forma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Confermato Fienga, Scalera è prossimo ad entrare nel 2021, in casa Roma resta da coprire il posto di ds. L’annuncio ancora non c’è ma solo perché il designato ancora non si è liberato: è Luis Campos, incontrato dai Friedkin nelle scorse settimane.

Per lo sponsor tecnico si tratta anche con Castore. Nei prossimi giorni, il professor Fink sarà a Roma per visitare Zaniolo e stabilire gli step della riabilitazione.