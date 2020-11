Mayoral si dà allo yoga come Ronaldo e LeBron. L’istruttore a FR: “Migliorerò le sue prestazioni”

Il primo nella Roma era stato Perotti, che durante il lockdown aveva provato lo Yoga per allentare la tensione. Adesso anche Borja Mayoral ha deciso di esercitarsi con la pratica orientale, segreto di lunga vita di tanti atleti di successo del calibro di Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, David Beckham, LeBron James, Andy Murray e Maria Sharapova. Per farlo, l’attaccante spagnolo si è affidato a un professionista del settore. Ernesto Cornejo Sánchez, ex calciatore con esperienze nel Barcellona e nel Benfica, ha cambiato vita diventando un piccolo guru del settore. Insieme a lui si esercita a distanza da diversi mesi anche il laziale Luis Alberto, oltre ad altri spagnoli come Canales, Raul Navas e Alberto Moreno.

L’impatto di Borja Mayoral con il campionato italiano non è stato positivo e dopo le prime partite è ancora in attesa di segnare il primo gol in Serie A. Chi lo conosce bene però racconta la sua voglia di crescere e migliorare, e il grande lavoro che dedica su sé stesso giorno per giorno. Recentemente ha fatto arrivare dalla Spagna un personal trainer che, dopo le sessioni con la squadra a Trigoria, lo sta facendo allenare anche a casa. E da questa settimana, Borja ha fatto entrare nella sua routine anche lo Yoga. “Vuole migliorare nella sua quotidianità – dice il suo istruttore Ernesto Sanchez a Forzaroma.info -. Oltre ad avere un personal trainer o un fisioterapista, per un calciatore è anche importante trovare un equilibrio nelle sessioni di rilassamento di cui qualsiasi persona comune potrebbe aver bisogno nella sua vita”.

Ma come può aiutare concretamente lo Yoga un calciatore? Secondo Ernesto: “Ti allevia lo stress e migliora la tua concentrazione. Quindi c’è un beneficio diretto poi nel gioco e ti aiuta rilassarti quando non ti alleni o gareggi. Essendo un ex calciatore conosco le esigenze quotidiane e il livello di stress che può avere un giocatore del calibro di Borja Mayoral. So come impostare un lavoro in base alla sua situazione. Il mio metodo di lavoro si concentra sull’utilizzo di esercizi di mobilità e yoga, a seconda del livello di affaticamento o vicinanza della partita. Il mio obiettivo con il giocatore è migliorare le sue prestazioni e subire meno infortuni”.

La crescita con lo Yoga può avvenire anche spiritualmente. Mayoral, abituato a lottare con il diabete da quando è bambino, vuole incanalare le sue energie. Dopo il fallimento al Wolfsburg Borja ha pensato di non essere poi così bravo. La stima di Zidane al Real Madrid (indeciso fino alla fine se lasciarlo andare alla Roma) lo ha aiutato a ripartire. “Ma lo Yoga può anche aiutarti a migliorare la tua autostima. Per un atleta d’élite, è il complemento perfetto per la sua giornata” spiega l’istruttore, che svela poi un obiettivo personale: “Mi piacerebbe lavorare in un club importante come la Roma. Oltre agli All Blacks, anche la nazionale tedesca di calcio fa sessioni di Yoga”.