Antitrust, clausole vessatorie sui biglietti di nove club di Serie A: c’è anche la Roma

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di calcio di Serie A che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi, riporta l’Ansa.

L’Antitrust ha così concluso i procedimenti istruttori avviati verso la Roma, l’Atalanta, il Cagliari, il Genoa, l’Inter, la Lazio, il Milan, la Juventus e l’Udinese.

Non sarebbero stati riconosciuti ai consumatori i diritti a ottenere il rimborso di parte della quota di abbonamento o del singolo biglietto per una partita in caso di chiusura dello stadio o parte di esso, di rinvio dell’evento causato da fatti imputabili alla società o da circostanze che prescindono dalle responsabilità dei club.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.