Roma, anche Fonseca tra gli imputati. Contatti col Napoli per Under. Sfuma Frattesi

Per la prima volta da quando è nella capitale, Paulo Fonseca finisce nell’elenco dei colpevoli. Troppo brutta la Roma vista a San Siro contro il Milan: il quarto posto è ormai una chimera, e le occasioni sprecate dai giallorossi cominciano a essere tante, specie se si pensa al rendimento horror nel 2020. Tra le responsabilità dell’allenatore ci sono i passi falsi con le big, la dipendenza dai gol di Dzeko – che era stata smentita dallo stesso Fonseca proprio prima della gara con i rossoneri – e soprattutto i tanti errori difensivi. Il tecnico portoghese ora dovrà studiare una cura.

Notizie positive arrivano da Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 è ormai vicinissimo al rientro, anche se una sua cessione al termine del campionato rimane possibile. Il bilancio in rosso della Roma è cosa nota, e se non arriverà la qualificazione in Champions League, in tanti saranno costretti a salutare. Sul centrocampista, così come su Kluivert, c’è la Juventus. Al momento, tuttavia, il principale indiziato all’addio rimane Cengiz Under, sempre vicino al Napoli: i partenopei lo vogliono per sostituire Callejon e nei prossimi giorni sono previsti altri incontri con l’entourage del giocatore turco. Nella trattativa, comunque, non sembra essere incluso Arkadiusz Milik.

Mercato Roma: Florenzi possibile contropartita per Gollini, sfuma Frattesi

Resta in partenza pure Alessandro Florenzi, che in caso di addio di Pau Lopez (su di lui c’è il Marsiglia) potrebbe essere girato all’Atalanta per arrivare al portiere Pierluigi Gollini. Nessuna novità riguardo alla situazione Schick, come dichiarato dal suo procuratore. Dalla Spagna confermano l’offerta romanista per Cavani (trattativa quasi impossibile però), mentre il difensore Domagoj Vida saluterà il Besiktas: il profilo del croato potrebbe tornare d’attualità.

Nel frattempo a Roma sono rientrati Antonucci, Greco, Valeau, Pezzella e Coly, e a breve li emuleranno Olsen e Karsdorp. L’ex Vitoria Setubal, pronto al riscatto dopo la deludente esperienza in Portogallo, si è affidato ancora una volta ai social per esprimere il suo stato d’animo. Non rientrerà invece Davide Frattesi: i giallorossi lasceranno scadere la clausola sul diritto di riacquisto, con il centrocampista che, una volta terminato il prestito all’Empoli, tornerà al Sassuolo.

Infine, da segnalare l’intervista all’ex Genoa Olivier Ntcham, che ha rivelato di possedere la maglia indossata da Totti nella sua ultima partita con la Roma, e il documento presentato da Lecce e Bari alla Regione Puglia per consentire la riapertura al pubblico dei rispettivi impianti sportivi entro il termine della stagione.

Paolo Franzino