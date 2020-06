Paska (ag. Schick): “Mini-rinnovo ok. Nulla di concreto sul riscatto tra Lipsia e Roma”

Continua la sitcom di Patrik Schick al Lipsia. Un riscatto travagliato, caratterizzato dal continuo braccio di ferro tra Roma e Lipsia. Pavel Paska, agente del giocatore, torna a parlare, stavolta sul portale isport: “Roma e Lipsia non hanno trovato l’accordo per il riscatto, non c’è stato niente di concreto e per questo i club hanno trovato un altro accordo (il rinnovo del prestito fino al termine della stagione, ndr). Questo non è male per il giocatore, adesso discuteremo ulteriori passi, ma mi aspetto trattative molto serrate”.

Schick, dall’alto dei suoi 10 gol in Germania, è un giocatore ritrovato: tuttavia la società tedesca non sembra voler accontentare le richieste della Roma. I 29 milioni pattuiti la scorsa estate (nel caso di accesso alla prossima Champions League da parte del Lipsia) sono troppi, nonostante la cessione di Timo Werner al Chelsea gli abbia già fatto incassare circa 50 milioni.