Besiktas, Vida ai saluti: corsa a due tra Roma e Inter

A volte ritornano, specialmente quando si parla di calciomercato. Secondo quanto riporta il portale specializzato tuttomercatoweb.com la Roma starebbe pensando di nuovo a portare nella Capitale il difensore croato Domagoj Vida, già cercato con insistenza in passato e compagno in nazionale del giallorosso Nikola Kalinic. Il centrale sarebbe in uscita dal Besiktas e con grande probabilità lascerà la Super Lig turca per vivere una nuova esperienza professionale. Oltre alle sirene tedesche, su di lui ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter di Antonio Conte, che sta cercando dei rinforzi in difesa per il futuro vista la situazione incerta per quanto riguarda Diego Godin.