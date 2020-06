Antonucci sui social: “Mi rialzerò”. Ma Zaniolo e Nainggolan lo punzecchiano – FOTO

La parola d’ordine è ‘riscatto’, quantomeno per Mirko Antonucci. Il calciatore della Roma ha lasciato un messaggio di motivazione sui social per cercare di esorcizzare il momento complicato che sta passando, specialmente dopo il mancato rinnovo del prestito con il Vitoria Setubal. Queste le sue parole: “La forza mentale di un giocatore permette di raggiungere anche quello che ad oggi può sembrare impossibile. E’ tempo di rialzarsi con tutta la grinta di cui sono capace per dimostrare il mio vero potenziale“. L’esterno giallorosso, proprio nel suo momento migliore con i portoghesi, è finito nell’occhio del ciclone per un comportamento social non appropriato e per questo il Vitoria ha deciso di rispedirlo nella Capitale non rinnovando l’accordo con la Roma.

Subito sono arrivati anche i commenti importanti al post, nello specifico quelli di Nainggolan e Zaniolo che hanno ironizzato sulle parole di Antonucci. “Chi te l’ha scritta la frase“, ha scritto divertito il numero 22 giallorosso, mentre l’ex centrocampista ha commentato così: “Ma oggi tutti i calciatori sono diventati poeti?“.