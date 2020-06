La Roma rinuncia alla recompra di Frattesi: tornerà al Sassuolo

Davide Frattesi non coronerà, almeno per ora, il sogno di tornare alla Roma. Il club giallorosso – riporta TMW – ha rinunciato alla recompra da 15 milioni a cui aveva diritto. Il centrocampista, quest’anno in prestito all’Empoli in Serie B, tornerà quindi al Sassuolo, che l’aveva preso dalla Roma tre anni fa per cinque milioni di euro. A Trigoria avevano pensato a un suo riscatto: giovane, ambizioso e in ascesa, sembrava avere le caratteristiche perfette per la Roma. Ma il Covid ha cambiato i piani del club, costringendolo a rinunciare. Il classe 1999 con un passato nelle giovanili della Roma quest’anno con la maglia dell’Empoli è stato autore di 5 reti e 2 assist in 30 presenze stagionali. Ha un contratto col Sassuolo fino al giugno 2022.