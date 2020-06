Roma-Napoli, nuovi contatti per Under. Escluso l’inserimento di Milik nell’affare

Si continua a lavorare in ottica calciomercato sull’asse bollente Napoli-Roma, specialmente per quanto riguarda l’affare Under. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista de La Stampa Matteo De Santis, le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per provare a chiudere l’affare e a dare una svolta alla trattativa. Sarebbe per i due club la conferma di un forte legame sul mercato, anche alla luce dello scambio della scorsa estate tra Manolas e Diawara. L’operazione Under non dovrebbe prevedere, perlomeno al momento, l’inserimento del cartellino di Arek Milik. Il polacco è ancora con il futuro in bilico e su di lui ci sarebbe sempre il forte interesse della Juventus, vista la volontà di Maurizio Sarri di portarlo a Torino per ringiovanire il reparto avanzato bianconero.