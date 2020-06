Roma, Antonucci già si allena a Trigoria nel gruppo dei rientranti. In attesa di Olsen e Karsdorp

Mirko Antonucci è tornato a Roma. Chiusa definitivamente la parentesi al Vitoria Futebol Clube dopo le polemiche social, l’esterno si è già rimesso al lavoro a Trigoria. Il giocatore si sta allenando nel centro sportivo insieme agli altri che come lui hanno terminato i rispettivi prestiti. Tra di loro il portiere Stefano Greco, che ha giocato nella Vibonese del nuovo capo scout Lo Schiavo, Lorenzo Valeau tornato dall’avventura all’Imolese, Salvatore Pezzella rientrato dall’ottima parentesi nel Modena in Serie C e Keba Coly che ha giocato nel Rende ed è ancora sotto contratto con i giallorossi fino al 2021.

Nei prossimi giorni sono attesi anche Robin Olsen, che non concluderà la sua stagione con il Cagliari e per cui già si è fatto avanti lo Sporting Lisbona per la prossima stagione (interessati anche due club turchi). E Rick Karsdorp. L’Olanda ha chiuso l’Eredivisie durante il lockdown concludendo di fatto il prestito del terzino al Feyenoord, che per il momento non tratta per l’acquisto del cartellino. In questi giorni il giocatore è in vacanza con la moglie e il figlio in Portogallo, poi dovrà rientrare nella capitale. Caso per caso la Roma deciderà se concedere le vacanze anticipate o trattenere i giocatori a Trigoria per gli allenamenti. Certamente nessuno di loro verrà integrato alla prima squadra, neanche per gli allenamenti.