Addio Totti, Ntcham rivela: “Ho ancora la sua maglia di Roma-Genoa”

Il ricordo del giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti è sempre un tuffo al cuore per ogni tifoso romanista. C’è chi però lo ha ricordato anche con tanta felicità, ossia Olivier Ntcham. L’attaccante era in campo con la maglia del Genoa e, a proposito di maglie, ha rivelato di essere riuscito a prendere la numero 10 di Totti al termine di quella storica sfida. “E’ stato pazzesco giocare contro una leggenda del genere“, ha dichiarato lo stesso Ntcham in un’intervista social su Twitter, “Ci siamo scambiati le magliette alla fine della sfida. E ovviamente ce l’ho ancora“.