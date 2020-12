Roma ai sedicesimi di Europa League col Braga. Cristante squalificato per il Torino

La Roma si gode il giorno di riposo dopo la vittoria roboante in casa del Bologna, che ha messo in mostra le prestazioni super di Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola. L’esterno ex Juventus sta vivendo il suo magic moment e ne ha raccontato i motivi e i segreti nel postpartita mentre per il numero 7 è in arrivo lo sprint sul rinnovo con Tiago Pinto. Quella di oggi, però, è stata una giornata importante per i giallorossi, che hanno conosciuto la prossima avversaria nei sedicesimi di Europa League: l’urna di Nyon ha detto Sporting Braga. Un incrocio affascinante per la Roma, soprattutto perché Fonseca i suoi collaboratori torneranno a casa, in Portogallo. Ma in ogni caso resta anche una squadra insidiosa, veterana di questa competizione. L’attuale tecnico della Roma, insieme a Tiago Leal, ha infatti allenato il Braga nella stagione 2015/16, vincendo anche una coppa nazionale. “Li conosco bene, quindi credetemi se vi dico che sarà una partita difficile. Sono giovani ma giocano bene, sono ambiziosi e in crescita, per me sarà speciale”, le parole di Fonseca. Anche Milan e Napoli hanno conosciuto le proprie avversarie, così come le italiane di Champions per gli ottavi.

Roma-Torino, Cristante squalificato. Mirante, Fazio e Fienga: “Braga da non sottovalutare”

Domani la Roma comincerà la preparazione in vista del turno infrasettimanale di campionato, con il posticipo di giovedì contro il Torino, che sarà arbitrata da Abisso. Tornerà in panchina Paulo Fonseca, dopo aver seguito il match del ‘Dall’Ara’ con un walkie-talkie dalla tribuna, che però dovrà fare a meno di Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso è stato colto dalle telecamere in un’espressione blasfema che gli costerà un turno di squalifica. Contro i granata Edin Dzeko proverà subito a superare Amedeo Amadei nella classifica dei bomber romanisti di tutti i tempi. Ieri a Bologna ha raggiunto la leggenda giallorossa a 111 gol e oggi ha ricevuto la lettera commovente della figlia Maria Grazia: “Mi piace l’idea che tu possa identificarti in Amedeo Amadei. E che tu, quindi, possa essere considerato “il Fornaretto” della Roma del 2020″.

Pomeriggio di impegni ‘istituzionali’ per la Roma, a cominciare da Antonio Mirante. Il portiere giallorosso è stato testimonial di un’iniziativa benefica allo ‘Spallanzani’, ma ha colto l’occasione per parlare del momento della squadra di Fonseca. “Ieri è stata una partita approcciata alla grande, la squadra ha avuto una maturità da apprezzare. Napoli è stato un incidente – le parole di Mirante -. Io ho una contusione alla mano, ma nulla di grave, non abbiamo voluto rischiare. Europa League? Non dovremo sottovalutare il Braga. Giocando di giovedì abbiamo meno energie, il mister però è stato in gamba a gestire la rosa“. Con Mirante c’era anche Federico Fazio, che ha parlato del sorteggio col Braga: “Giocano molto bene, potevamo avere un sorteggio più semplice. Non sarà facile passare il turno. Ieri era importante vincere, ma manca ancora tanto”.

Il CEO Guido Fienga, invece, ha presenziato all’evento promosso dal Comitato italiano per il World Food Programme contro lo spreco alimentare: “Vogliamo stare vicino a tutti coloro che sono bisognosi” e ha poi parlato anche dell’Europa League: “Vogliamo andare più avanti possibile e magari vincerla. Braga da rispettare“. Anche Dan Friedkin ha espresso il suo orgoglio per questa iniziativa: “Siamo onorati”, ha detto il presidente della Roma su questa collaborazione.