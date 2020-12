Giudice Sportivo, Cristante squalificato per espressione blasfema: salterà il Torino

Brutte notizie per la Roma di Fonseca dopo il classico comunicato del Giudice Sportivo. Bryan Cristante è stato infatti squalificato per un turno per aver pronunciato un’espressione blasfema al minuto 23, quindi in occasione dell’autogol procurato. E’ stato possibile individuare l’episodio grazie all’esame accurato delle immagini televisive, che hanno documentato il tutto. Il centrocampista di Fonseca, utilizzato dal tecnico nell’ultimo periodo come difensore centrale, salterà la sfida con il Torino in programma giovedì allo Stadio Olimpico. Il Giudice Sportivo ha confermato anche le ammonizioni a Ibanez e Veretout, entrambi al terzo giallo stagionale in Serie A.