Pellegrini, i Friedkin hanno deciso: sarà il primo rinnovo con Pinto

Ricomincio da sette. Anzi, dal sette. Di nome Lorenzo e di cognome Pellegrini. Come riporta Sky Sport – e come confermato in parte dal Ceo Fienga nel prepartita della sfida con il Bologna – il centrocampista romanista sarà ancor più uno dei pilastri su cui fondare la Roma del futuro e, non appena arriverà a gennaio Tiago Pinto, si procederà ufficialmente con la firma sul rinnovo di contratto. La sintonia con Dzeko, in campo e fuori, è ai massimi livelli, ma la carta di identità premia chiaramente il centrocampista. Per questo, insieme a Zaniolo, Pellegrini rappresenta il presente e soprattutto il futuro giallorosso. Un futuro che i Friedkin vogliono blindare il prima possibile. Intanto il calciatore, complice la giornata di riposo, si è concesso una giornata al mare con la moglie Veronica e la figlia Camilla. Una ricarica di energie familiare per tornare poi giovedì a presiedere il centrocampo e la trequarti romanista contro il Toro di Belotti e Giampaolo.