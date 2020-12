Sorteggio Europa League: diretta, orario e dove vederla in tv e streaming

La Roma scopre la sua avversaria nei sedicesimi di Europa League. I giallorossi sono arrivati primi nel girone A con Young Boys, Cluj e Cska Sofia e saranno estratti dalla urna delle teste di serie. Alle 13 comincerà la cerimonia del sorteggio a Nyon, stavolta senza nessun dirigente presente a causa del Covid-19. Dopo essersi fermata agli ottavi nella scorsa edizione, la squadra di Fonseca punta a migliorarsi e proverà ad arrivare più avanti possibile nella competizione. La Roma giocherà la prima partita in trasferta il 18 febbraio, mentre il ritorno all’Olimpico è previsto per il 25.

Sorteggio Europa League: orario e dove vederlo in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati in tempo reale tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) e su questa pagina. Il sorteggio sarà trasmesso oggi, lunedì 14 dicembre, dalle 13 in diretta su Sky, sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.

Le fasce del sorteggio e le possibili avversarie della Roma

La Roma è in prima fascia. Le avversarie più temibili sono quelle arrivate dalla Champions, su tutte il Salisburgo. Da evitare anche il Benfica, il Lille e la Real Sociedad. La speranza si chiama Molde. Ok anche Wolfsberg, Maccabi Tel Aviv, Anversa e Stella Roma. Ecco le due fasce:

TESTE DI SERIE



ROMA

Arsenal

Bayer Leverkusen

Rangers

PSV

Napoli

Leicester

Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Manchester United (dalla Champions)

Shakhtar Donetsk (dalla Champions)

Brugge (dalla Champions)

Ajax (dalla Champions)

NON TESTE DI SERIE

Young Boys (non può sfidare la Roma)

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Lille

Maccabi Tel-Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Krasnodar (dalla Champions)

Dinamo Kiev (dalla Champions)

Salisburgo (dalla Champions)

Olympiacos (dalla Champions)