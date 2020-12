Braga-Roma, Tiago Leal è già pronto: “Si torna a casa” – FOTO

Roma e Sporting Braga si affronteranno nei sedicesimi di finale di Europa League. Il 18 febbraio è in programma la sfida d’andata all’Estadio Municipal, mentre il 25 si giocherà allo stadio Olimpico. Il video analyst giallorosso Tiago Leal pare già pronto per questa doppia sfida: “Torniamo in una casa che è anche nostra“, ha scritto su Instagram, ricordando l’esperienza al Braga nella stagione 2015-16. Come il mister Paulo Fonseca, anche Leal, infatti, ha fatto parte dello staff tecnico del club portoghese.