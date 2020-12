Sorteggio Champions League: urna nera per Lazio e Atalanta, sorride la Juventus

In attesa del sorteggio di Europa League che comincerà alle 13, a Nyon si sono scoperti gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League. Malissimo la Lazio, che ha pescato i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco. Sfortunata anche l’Atalanta, che sfiderà il Real Madrid. Sorride la Juventus, che affronterà il Porto.

Gli ottavi di finale di Champions League

Borussia Moenchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint Germain

Atalanta-Real Madrid

Siviglia-Borussia Dortmund