Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Roma torna in campo dopo la vittoria di Bologna nel turno infrasettimanale contro il Torino, in piena crisi. I giallorossi, a due punti dalla zona Champions, sperano di sfruttare il turno favorevole per recuperare punti sulle avversarie. Fonseca tornerà in panchina dopo il turno di squalifica, così come Pedro di nuovo arruolabile. Da verificare le condizioni di Kumbulla, uscito dolorante dal Dall’Ara, e di Mancini che è quasi pronto per rientrare.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Contro il Torino Fonseca farà un mini turnover per gestire le forze anche in vista del match con l’Atalanta. Con Mirante ancora non al meglio in porta può essere confermato Pau Lopez. Smalling pronto a tornare dal primo minuto, mentre è in dubbio Kumbulla uscito ieri per crampi. Bruno Peres può dare un turno di riposo a Karsdorp, mentre Perez può far rifiatare Mkhitaryan. Torna Pedro dopo la squalifica.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Perez; Dzeko.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti.

Roma-Torino: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Torina sarà trasmessa dalle 20.45 di giovedì 17 dicembre in diretta streaming su Sky, sul canale Sky Sport 202 e su Sky Sport Canale 251. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.