Roma, Abraham presto ufficiale ma è out in coppa. Mercato, ora gli esuberi

Nell'agenda di Pinto è l'ora delle cessioni. Domani può salutare Florenzi. Mou rompe il silenzio: "Domani la mia intervista". Problemi per l'acquisto dei biglietti di Roma-Fiorentina

Valerio Salviani

Chiusa la pre-stagione, oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per il primo allenamento in vista della partita di Conference League con il Trabzonspor. Un appuntamento da non fallire, perché nonostante sia la coppa europea meno prestigiosa, dalla proprietà è arrivato l'input di fare sul serio. Giovedì a Trebisonda ci sarà capitan Pellegrini, recuperato dopo la botta al quadricipite destro, ma non Abraham. L'inglese non è ancora ufficiale, ma li cifre della sua operazione sono note: 40 milioni più bonus, di cui cinque da versare subito, 20 entro il 2024 e gli ultimi 15 entro giugno 2025. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026 a 4,5 milioni stagionali. Domani conosceremo ufficialmente anche il pensiero di Mourinho sul suo nuovo bomber. Lo Special One romperà il silenzio che dura dalla presentazione, ormai 40 giorni fa: "Mi sono concentrato sul lavoro, ma i miei amici della stampa mi sono mancati" ha detto Mou sui social.

Caos biglietti, la Roma prolunga la prelazione degli abbonati. Mercato, ora le cessioni

È cominciata male la vendita dei biglietti per Roma-Fiorentina, match d'esordio in campionato in programma domenica alle 20.45. A causa di un disservizio della banca che gestisce i pagamenti, oggi molti tifosi non sono riusciti ad assicurarsi il proprio posto per assistere al match. La prelazione riservata agli abbonati della stagione 2019/20 è stata prolungata fino a domani alle 16 di domani. A fine giornata i tagliandi venduti sono di poco inferiori ai 5mila, un risultato che la Roma spera di superare largamente una volta messi alle spalle i problemi.

Il mercato della Roma prosegue. Mourinho si aspetta un colpo a centrocampo prima del gong che chiuderà le trattative. Prima però Pinto dovrà cedere almeno due esuberi. Il più vicino all'addio è Florenzi: domani può arrivare l'accordo con il Milan, per un prestito con obbligo condizionato. Si lavora anche per liberare Nzonzi e Olsen, mentre Diawara non è ancora convinto del Wolverhampton che offre 15 milioni. Dalla Spagna è tornato in forte il nome di Lenglet, ma a Trigoria al momento non sembrano interessati al centrale del Barcellona. Ufficiale l'acquisto del baby Wilklund, centrocampista svedese classe 2005.