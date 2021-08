Roma-Abraham, a breve l’ufficialità: le cifre dell’affare

Il pagamento sarà dilazionato: i giallorossi verseranno 5 milioni subito, altri 20 entro il 2024 e gli ultimi 15 milioni nella stagione 2024/25.

Manca ancora l'ufficialità, ma Abraham diventerà a breve un nuovo giocatore della Roma. L'ex Chelsea ieri è arrivato nella Capitale e ha svolto le visite mediche, poi ha firmato il contratto. L'operazione è da 40 milioni più bonus, legati a presenze e al raggiungimento di determinati obiettivi. Come riporta Sky Sport, non saranno versati subito nelle casse dei Blues, ma il pagamento sarà dilazionato: i giallorossi verseranno 5 milioni subito, altri 20 entro il 2024 e gli ultimi 15 milioni nella stagione 2024/25. Il calciatore percepirà un ingaggio di 4,5 milioni netti (5,8 milioni lordi), mentre il Chelsea manterrà il diritto di recompra: quest’ultimo, però sarà esercitabile solamente dopo due campionati, quindi nell’estate del 2023. In tal caso, i Blues dovrebbero sborsare una cifra di 80 milioni di euro.